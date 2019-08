VCO- 05-08-2019- Il consigliere reionale Alberto Preioni, presidente del Gruppo Lega in Piemonte, critica i sindacati per le esternazioni sulla Cooperativa Azzurra e le 15 lavoratrici che gestivano il Cup dell'Asl Vco: "Grazie al lavoro della Lega di questi giorni- si spiega in un comunicato- la Cooperativa che si è aggiudicata l’appalto per la gestione dei servizi del Cup dell’Asl Vco, ha dichiarato di voler accettare l’istituzione di un’antenna nella provincia del Vco, del cui finanziamento se ne farà carico la Regione. Percorriamo questa strada, cercando di evitare il paventato trasferimento a Novara delle 15 operatrici in organico alla Cooperativa di Piedimulera che, salvo imprevisti, potranno pertanto stabilmente lavorare sul territorio. Si tratta di una prima risposta concreta alle polemiche pretestuose di queste ore da parte dei sindacati, che sono intervenuti ben due volte e che invito a fare il loro lavoro -hanno vigilato quando all’epoca la faccenda era gestita dal Vice presidente Reschigna del Pd?- lasciando alla politica il compito di individuare le soluzioni più idonee. Perché in queste situazioni, è bene sottolinearlo, è necessario fare uso di buon senso e, soprattutto, operare con la dovuta calma per raggiungere l’obiettivo. Cosa che stiamo facendo insieme all’assessore regionale alla Sanità della Lega, Icardi. Ci sono tempi tecnici da rispettare, ma la vertenza è in corso di definizione e a quanto sembra in senso positivo. Le operatrici in primis, e poi anche le sigle sindacali, avranno tutte le risposte che meritano. Adesso lasciateci lavorare”.