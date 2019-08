VOGOGNA- 08-08-2019- Inizierà venerdì 9 la seconda stagione del Vogogna in Promozione, dopo quella conclusa ottimamente pochi mesi fa. Con una nuova guida tecnica, l’ex domese Enrico Castelnuovo, i biancoverdi hanno rivoluzionato e ringiovanito, di fatto, la rosa tesserando i gemelli Fernandez, il centrocampista Laratta ed i cavalli di ritorno Spataro, Zenoni e Krauss. La sinergia con il Città di Baveno ha confermato i prestiti dei giovani Raucci e Casarotti. Probabili, per il fine settimana l’arrivo di altre pedine, così da completare il gruppo per il nuovo campionato che inizierà l’8 settembre con l’Omegna, che avrà l’antipasto, sette giorni prima della Coppa Piemonte, con i medesimi avversari cusiani.

Fabrizio Francina