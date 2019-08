DOMODOSSOLA- 10-08-2019- A Domodossola è arrivato

un grande circo internazionale, il "Città di roma". Nell'area vicina al supermercato Carrefour di Regione alle Nosere, ha piantato le sue tende da qulche giorno uno dei circhi più storici della nazione, una grande carovana di artisti ed animali che ha visitato le più belle località del mondo, e che per la primissima volta in assoluto fa tappa anche in Piemonte: "Il circo - spiegano dal "Città di Roma" -permane in città fino al 18 agosto, presentando un solo spettacolo alle ore 21,15 nei giorni feriali, e due spettacoli invece il sabato e la domenica, rispettivamente alle ore 18,30 e alle ore 21,15. E' una storia centenaria, quella della famiglia Bizzarro-Florans, titolari dello show circense intitolato "Città di Roma", tradizione che si tramanda da generazioni sin dal 1800. Il tradizionale spettacolo di ben due ore piene, vede susseguirsi nella grande e sfavillante pista: giocolieri, acrobati, equilibristi, clowns, cavallerizzi, trapezisti volanti e tantissime altre performance mozzafiato, oltre all'immancabile carosello di animali, composto in primis da cavalli ballerini e dai ferocissimi leoni. Lenny Alvarez, titolare dell'omonima agenzia d'eventi e spettacoli e tour-manager di alcune fra le principali compagnie circensi italiane, si ritiene soddisfatto di essere riuscito a programmare, dopo tanti anni di dinieghi, la tappa di Domodossola per il Circo Città di Roma: "Una città molto accogliente ed amante degli spettacoli; è stato un lavoro non poco complicato, ma i risultati record che il circo sta ottenendo sin dall' esordio, sono la mia e la nostra più grande soddisfazione. "