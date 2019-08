DRUOGNO - 11-08-2019 - L'anno scorso c'è stato il mercato

dell'Alto Piemonte, quest'anno invece, domenica 11 agosto in piazzale Colonia, si è svolto "Shopping in piazza, solo banchi di qualità". Dalle 8 alle 20, con orario continuato, anche se il tempo incerto con qualche scroscio di pioggia, per diversi espositori, ha anticipato l'orario di chiusura, sono stati allestiti banchi del mercato di vario genere, soprattutto di vestiti e accessori. Il mattino è stato il momento di maggior affluenza, i frequentatori sono stati soprattutto gli ospiti anziani dell'adiacente Casa Vacanze dei Comuni novaresi, ma non sono mancati i druognesi e qualche turista.