VILLADOSSOLA - 13-08-2019- Davanti al folto pubblico della Festa de L'Unità "La Lucciola" di Villadossola si è tenuto un confronto tra Aldo Reschigna, già Vicepresidente della Regione Piemonte e Alberto Preioni, Capogruppo della Lega a Palazzo Lascaris. I temi caldi su cui si sono confrontati sono stati quello della sanità, quello dello sviluppo turistico del territorio e quello del recente referendum per il passaggio del Vco alla Lombardia. Preioni in conclusione ha sottolineato la necessità di dare alla nostra provincia la piena autonomia montana, equiparandola a quelle di Sondrio e Belluno: "sarò primo firmatario per ridare alla nostro territorio il 100% dei canoni idrici (18 millioni) per evitare il dissesto della nostra provincia".

Eugenio Lux