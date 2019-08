SAN DOMENICO DI VARZO-14-08-2019- Si scaldano i motori

per la Rampigada Half Marathon che si svolgerà domenica 25 agosto 2019 ed è giunta quest’anno alla sua sesta edizione, una corsa in montagna competitiva e non che si snoda su un suggestivo percorso ad anello tra la frazione di San Domenico di Varzo (VB), l'Alpe Veglia, l'Alpe Ciamporino e di nuovo San Domenico di Varzo (VB).

La gara, patrocinata dalla Regione Piemonte, per il 2019 è un evento Salomon e si sviluppa su di un percorso di 21,0975km. La manifestazione e' organizzata dall'Asd - San Domenico Sport con la collaborazione di San Domenico Ski srl, fa parte del circuito VCO Top RACE ed è aperta anche ai praticanti Nordic Walking che potranno anche avvalersi di un accompagnatore messo a disposizione dall'organizzazione.

Il percorso attraversa lo spettacolo unico del Parco dell’Alpe Veglia.

Dopo la partenza da San Domenico (1'420m) in leggera discesa si percorre un tratto di strada asfaltata, si imbocca la strada sterrata che porta all'Alpe Ciamporino fino al ponte che porta alla località Parüsch. Da qui lieve discesa per imboccare il sentiero selettivo per circa 5min alla sommità del quale e' posto il primo traguardo volante (Alpe Nava). Discesa veloce per ritrovarsi nuovamente sulla strada per l'Alpe Veglia percorrendola interamente eccetto breve sentiero in dura salita. In cima alla salita (Croppallo) primo ristoro! Strada sterrata pianeggiante che porta alla conca del Veglia (1'750m) dove è posto il secondo traguardo volante con annesso ristoro di fronte all'Albergo della Fonte. Si esce dalla strada e si imbocca sentiero (da cui non si uscirà più fino al traguardo) passando davanti al rifugio CAI città di Arona che ci porta in località la Balma. Da qui si sale per un dislivello di circa 300m toccando prima Porteia Maror (1'966m) e poi Croce Alpini (2'115m) percorrendo il sentiero dei fiori su percorso abbastanza scorrevole che con i suoi saliscendi porta all'Alpe Ciamporino (2'000 m) dove e' posto il terzo ed ultimo traguardo volante e ristoro. Da qui, dopo breve salita, si intraprende la discesa di circa 3 km in mezzo ai boschi che ci porta in sequenza all'Alpe Moiero (1'700m) all'Alpe Dorcia (1'475m) ed infine al traguardo di San Domenico.

Tutte le informazioni sulla manifestazione al seguente Sito: http://www.al-44.com/Rampigada/index-rampigada-est.html

Venerdì 23 Agosto si terrà la Rampigada Vertical, 3.750 mt. di sviluppo e 1.063 mt. di dislivello positivo, per chi volesse partecipare ad entrambe le gare, ci sarà una classifica a parte relativa alla Combinata.