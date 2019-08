VILLADOSSOLA - 15-08-2019-Anche in questa giornata festiva non si fermano i volontari cuore pulsante della Festa de L’Unità “La Lucciola” di Villadossola. Di seguito il programma della giornata di oggi. Politica: alle 18.00 "La ricetta progressista per il Partito Democratico": dibattito tra l'On. Roberto Giachetti ed l'On. Enrico Borghi, deputati PD. Area Parchetto: dalle 15.00 animazione con macchina delle bolle di sapone, baby dance e giochi col mago. Menù regionale della serata: Marche. Danza: alle 20.30, per tutta la durata della Festa ci sarà la Baby Dance con le animatrici de "La Lucciola". Eventi musicali durante tutta la giornata: al Piano Bar nel pomeriggio "Lando Landi" e in serata "Vittorio Bonetti & Gabriele Ventrella", alla Balera "Orchestra Luca Panama" e allo Stars' Club "Dj Bunny".

Eugenio Lux