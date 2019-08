VCO-24-08-2019- il prossimo 5 settembre del presidente del Piemonte Alberto Cirio sarà presente anche nel Vco per valutare i danni causati dal nubifragio che lo scorso 12 agosto ha colpito il territorio: “L’annunciata visita del Presidente Cirio- spiega in una nota Alberto Preioni, presidente del Gruppo Lega Salvini Piemonte in consiglio regionale- è motivo di profonda soddisfazione perché testimonianza dell’attaccamento nei confronti degli enti locali e delle aree più decentrate del Piemonte.

La visita di Cirio, peraltro, sarà importante per fare il punto della situazione a poche settimane dell’evento atmosferico e per incontrare gli amministratori del Verbano Cusio Ossola, che nel frattempo hanno proceduto alla conta dei danni.

Per quanto mi riguarda, oltre a ringraziare il Presidente per la disponibilità e sensibilità che dimostra nei confronti del Vco, tengo a sottolineare come la sua presenza riaffermerà ancora una volta il modo di fare politica che è proprio della Lega: stare in mezzo ai cittadini per affrontare ogni situazione, partendo dall’ascolto delle loro istanze”.