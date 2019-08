LOANO- 26-08-2019- E' l'ossolana Selena Russo Miss Bellezza della Regione Liguria. Ora la "Cenerentola della valle Antrona" volerà a Taormina per il concorso nazionale “Una Ragazza per il Cinema” presso il Teatro Antico di Taormina. Presso i Giardini di Nassirya, al Palmeto - Kursal di Loano, la 24enne domese Selena Russo ha letteralmente sbaragliato la concorrenza delle altre miss in gara, provenienti da tutta la Liguria, Torino e Milano. A colpi di tacchi a spillo, accattivanti sorrisi e con tutto il repertorio del fascino femminile, Selena si è aggiudicata il Titolo di Miss Bellezza della Gs Managment. Non facile il compito dei giurati nel dovere esaminare tutte le pretendenti alla vittoria. E così Selena Russo, parteciperà al Concorso Nazionale de Una Ragazza per il Cinema presso l’Antico Teatro di Taormina dal 4 all'8 di settembre. Tantissimi ormai i suoi successi che sorprendono sempre più,tra l'altro Selena rappresenterà l’Italia al concorso Reina Dorata Universo in Bolivia a dicembre: "Un ringraziamento particolare- spiega Selena- al Presidente Delfino Agostino, Magda Mathieu, Giulia Sabbia, Sabina Richero e a tutti gli organizzatori di Aps Vecchia Loano. Ad intrattenere la serata Massimo De Rosa, Mauro Villata e Gianpiero Perone di Colorado. La serata è stata presentata da Stefania Vivioli".