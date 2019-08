MONTECRESTESE- 26-08-2019- E' Chiara Savino Miss Piemonte 2019.

Residente ad Alessandria è stata eletta domenica sera alla Sagra della Patata di Montecrestese, evento a cui hanno assistito tantissime persone e presentato dal duo comico Luca e Andrea: "È stata una bellissima serata, e abbiamo eletto Miss Piemonte 2019- spiegano- Grazie a tutto il pubblico presente, alle ragazze, a Lucio Bonfine e tutti i suoi collaboratori, e a Guido Tomà per aver creduto in noi. E ora ragazze il 6 Settembre facciamo il tifo per voi". Chiara Savino èquindi la nuova Miss Piemonte 2019. Nata e residente ad Alessandria, Chiara ha 20 anni, capelli e occhi castani, è alta 1,73, diplomata in Amministrazione Finanza e Marketing, ha lavorato in una yogurteria, studia recitazione alla Pulsart Academy di Torino e sogna di fare l'attrice. Accede di diritto alle finali nazionali che culmineranno a Jesolo con la diretta televisiva del 6 settembre su Rai Uno. Sul podio Marianna Montagnino, 19 anni di Cinzano (TO), Erica Ceste, 24 anni di Collegno (TO), Giada Guerra, 19 anni di Torino, Virginia Cimmino, 22 anni di Acqui Terme (AL) e Desirée D'Alì, 23 anni di Bra (CN). In giuria anche il noto giornalista e conduttore televisivo Edoardo Raspelli. Ospite dell'evento l'artista internazionale Natali Grunska, protagonista di una straordinaria performance di body art dedicata al concorso di Miss Italia sul corpo di una giovane modella. Miss Piemonte indosserà alla finale nazionale anche il costume tipico delle donne ossolane donatogli dala Pro Loco di Montecrestese. Ecco il programma di questa sera:

Lunedi alle ore 17 l'apertura della festa, alle ore 19 l'apertura della cucina, del Patatenda e la nuova Trattoria Patate&Dintorni

Apertura del banco di beneficenza e stand espositori

AREA LISCIO: ore 21 serata danzante con i Cinque%

AREA PALCO ore 21 Grande concerto tributo ai Queen con i Queen Mania, al termine estrazione dei biglietti vincenti del Banco di beneficenza

AREA GIOVANI ore 20.30musica live ARE & BE23.00dj Panico0.00dj Wender radio 105

