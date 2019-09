DOMODOSSOLA 17-09-2019 “Siamo soddisfatti per il voto

alla Commissione permanente sulla legalità. Un risultato - afferma Alberto Preioni, presidente del Gruppo Lega Salvini Piemonte in consiglio regionale - fortemente voluto dalla Lega, che riguarda uno dei temi storici del nostro Movimento.

La prossima settimana entreremo nel merito della Commissione permanente sull’autonomia, altro caposaldo della Lega. Faremo sì - sottolinea Preioni - che queste due Commissioni vedano la luce presto e, soprattutto, insieme.

La promozione della cultura della legalità, unitamente al contrasto dei fenomeni mafiosi, e quella dell’autonomia, produrranno benefici per tutti i cittadini piemontesi. Lo stesso Preioni, di recente, nel presentare l’ordine del giorno “Autonomia e legalità”, ne aveva ribadito l’importanza. L’intenzione è ora quella di accelerare sull’Autonomia, da estendere alle 23 materie previste dalla Costituzione, in modo da condurre la Regione alla pari con Veneto e Lombardia, rafforzando dunque la richiesta troppo blanda venuta nella scorsa legislatura”. Così in una nota Alberto Preioni, presidente del Gruppo Lega Salvini Piemonte in consiglio regionale.