DOMODOSSOLA- 18-09-2019- Si é ufficialmente aperta

questa mattina la terza edizione di Domosofia, il festival delle idee e dei saperi, in programma a Domodossola fino al 23 settembre con 48 importanti ospiti e 40 appuntamenti. L'astronomo Luca Perri é il primo volto del festival, ospite questa mattina al teatro Cappuccina dove ha tenuto una speciale lezione a circa trecentocinquanta alunni delle scuole elementari Kennedy, Milani e di Calice. Lo scienziato che da oltre dieci anni si occupa di divulgazione su tv, radio, carta stampata e social network, ha saputo coinvolgere i giovani studenti su argomenti di carattere scientifico, affiancato dalla direttrice della programmazione del festival, Maria Fiorenza Coppari. Perri é autore di "Astrobufale" ed "Errori Galattici". Quest'ultimo edito da De Agostini, é un viaggio nella storia dei grandi errori della scienza e di come da un errore a volte possa invece scaturire qualcosa di buono. Perri ha spiegato al giovane pubblico che errare é umano ma in realtà non é una cosa brutta, quindi nella ricerca scientifica così come nella vita l'errore in realtà é utile. L'astrofisico ha anche parlato dei pregiudizi che si hanno sugli scenziati, ad esempio che siano pazzi ma anche geniali. "Metà delle tecnologie che usiamo ogni giorno deriva dall'astrofisica: ad esempio dal telefono alle padelle antiaderenti al teflon, dal trapano meccanico alle gomme da masticare al fluoro, inventate per gli astronauti " ha spiegato Perri.