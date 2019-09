PIEDIMULERA – 22-09-2019 – No, grazie: e un altro servizio se ne va dal Vco. Ancora pochi giorni e ci sarà lo switch off, la commutazione dal vecchio al nuovo sistema informatico degli esami e delle visite dell’Asl Vco. Il Cup – Centro unico di prenotazione – di Piedimulera chiuderà i battenti e le quindici operatrici della cooperativa Azzurra (ex assegnataria del servizio) faranno altro. Nessuna di loro ha accettato l’assunzione nella società che ha vinto la gara d’appalto nonostante le ultime intermediazioni politiche avessero portato alla permanenza in provincia del call center. La vicenda parte da lontano e ha come epilogo ultimo una considerazione: altri 15 posti di lavoro in provincia sono stati cancellati. Per anni l’Asl ha dato in gestione il sistema delle prenotazioni telefoniche alla cooperativa Azzurra con sede a Piedimulera, il cui operato è stato sempre puntuale e apprezzato. Ma la Regione, nell’ottica della razionalizzazione e dell’innovazione, ha deciso di puntare in alto, bandendo una gara che, anche con servizi aggiuntivi (portale web, totem in ospedale, app, avvisi tramite messaggistica…) e aperta all’intero Piemonte, è stata vinta da una società molto più grossa. Una gara alla quale l’impresa ossolana non ha potuto nemmeno partecipare non possedendo i requisiti e la forza economica. È allora che è partita la protesta, sostenuta dai sindacati e sposata –a parti alterne, a seconda dell’appartenenza– dalla politica per difendere i posti di lavoro. Sotto la giunta Chiamparino, potendo contare anche sul rallentamento giuridico-burocratico dei ricorsi della seconda classificata al bando, poi finiti nel nulla, s’è riusciti a strappare una concessione: un ufficio decentrato di quadrante (Novara) nel quale le lavoratrici ossolane, obbligatoriamente riassunte, avrebbero dovuto operare: troppo lontano e troppo costoso per chi riceve lo stipendio da call center. Nel post-elezioni la neoinsediata giunta Cirio ha spinto per un ulteriore passo in più: l’ufficio decentrato nel Vco. L’Asl ha messo a disposizione suoi locali negli ospedali di Domodossola e Verbania. La società vincitrice l’appalto per questa sorta di “antenna” ha scelto, perché già operativi (era la vecchia sede del centralino del 118), i locali del “Castelli”. Nessuna delle 15 lavoratrici ha accettato e, a questo punto, la proposta è caduta nel vuoto. Con ottobre l’Asl Vco avrà un servizio più avanzato tecnologicamente, potenziato e di miglior fruibilità per gli utenti, ma la provincia avrà perso ancora una volta un servizio che, in tempi di crisi economica e penuria è sempre un depauperamento.