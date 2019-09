MALESCO - 23-09-2019 - Il Comune di Malesco,

territorio del Geoparco UNESCO Sesia-Val Grande, aderisce alla Settimana del Pianeta Terra con l’inaugurazione di un percorso geoturistico in Valle Loana. La "Settimana del Pianeta Terra” è un festival scientifico che coinvolge, dal 2012, tutta l'Italia. Per una intera settimana, nel mese di ottobre, diverse località sparse su tutto il territorio nazionale sono animate da manifestazioni per diffondere la cultura scientifica, i "Geoeventi", con lo scopo principale di far scoprire e valorizzare il patrimonio geologico e paesaggistico e per promuovere un turismo ambientale e sostenibile.

Sabato 12 ottobre, è prevista un’escursione di inaugurazione dell'itinerario "Anello Geoturistico della Valle Loana", promosso dal Comune di Malesco, in collaborazione con l'Ecomuseo della Pietra Ollare (Leuzerie nel dialetto maleschese) e degli Scalpellini e con il Geoparco UNESCO Sesia- Val Grande. Il progetto è stato finanziato dal GAL Laghi e Monti nell'ambito del PSR della Regione Piemonte, e riguarda la valorizzazione delle ricchezze geologiche e geomorfologiche lungo un itinerario ad anello in Valle Loana. L’itinerario è percorribile lungo una variante alta (circa 800 m di dislivello e 5/6 ore di percorrenza) oppure lungo una variante breve che si sviluppa a quota più bassa (dislivello 100 m e 2 ore di percorrenza).

Per l’occasione sarà possibile partecipare all’escursione lungo l’anello breve, guidata da Enrico Zanoletti, Geologo e Guida Ambientale Escursionistica, e dagli autori e ideatori dell'itinerario, Irene Bollati, Ricercatrice su tematiche geomorfologiche presso l’Università degli Studi di Milano e Beatrice Crosa Lenz, Naturalista. Nel pomeriggio chi lo desidera può visitare gratuitamente il Museo archeologico del Parco Nazionale della Val Grande e/o assistere alla dimostrazione pratica di

lavorazione della calce.

PROGRAMMA

Ore 9.00: ritrovo dei partecipanti presso il Museo del Parco (Piazza Ettore Romagnoli), a Malesco.

Saluti delle Autorità e introduzione alle attività della giornata.

Trasferimento con mezzi propri in Valle Loana per l'escursione guidata lungo l'anello basso dell'itinerario (indispensabile abbigliamento da escursione facile in montagna, durata circa 2 ore, dislivello 100 metri)

Ore 12.30: possibilità di pranzo convenzionato su prenotazione, presso Rifugio Laurasca (Prenotazione su Whatsapp al numero + 39 348 8678958) o Agriturismo Besana (Prenotazioni al numero + 39 338 3071864)

Possibilità di partecipare autonomamente e gratuitamente alle seguenti attività:

Dalle 14.30 alle 18.00 Visita guidata gratuita al Museo archeologico del Parco Nazionale della Val Grande (Piazza Ettore Romagnoli)

Dalle 14.30 alle 16.30 Dimostrazione di realizzazione della calce presso le Formaci in Valle Loana, a cura del Sig. Giuseppe Bergamaschi

Per la partecipazione all'escursione guidata è indispensabile la prenotazione presso l’Ecomuseo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , 032492444; Geoexplora: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , 3472558645.