PREMOSELLO CHIOVENDA - 25-09-2019 - Cristina Piolini

di Premosello Chiovenda, alpinista molto conosciuta per le sue imprese sulle cime più alte dei sette continenti, si trova in questo momento ai a 8.183 metri del campo 3 sulla parete del Manaslu, l'ottava montagna più alta del mondo, in Himalaya. Nelle prossime ore l'ossolana inizierà la salita all'ultimo campo che la porterà poi dritta fino alla cima. Nel frattempo, nella giornata di ieri, il suo compagno di spedizione Francesco Bon di San Maurizio D’Opaglio, ha dovuto abbandonare l'impresa e ritornare al campo base. Una volta raggiunta la vetta, la spedizione, denominata Eighthousand Pink Mountain e supportata dalla Whitelandski di Fabrizio Fregonara, entrerà nel massimo della sua difficoltà in quanto Cristina non si accontenterà di salire il Manaslu, ma tenterà la discesa integrale dalla vetta con gli Sci.

Se l’impresa riuscisse, sarebbe la prima donna al mondo a portare a termine un’impresa di questo tipo dalla vetta del Manaslu. Potete seguire passo dopo passo l’evolversi della spedizione sulla sua pagina facebook: https://www.facebook.com/CrstinaPembaSherpaEighthousand/.