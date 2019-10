01-10-2019 - Torna in Ossola, "Lo pan ner",

la festa comunitaria del pane che unisce le Alpi. I forni comunitari vengono accesi per rivivere l’antico rito della panificazione nel suo concetto

più significativo della condivisione. L’evento si svolge in contemporanea in diverse località dell’arco alpino: Valle d’Aosta, Lombardia, Svizzera - Canton Grigioni, Francia, Slovenia e Piemonte.

La Valle Antrona, con i Comuni di Montescheno e Borgomezzavalle, aderisce per il terzo anno a questa iniziativa, dopo un percorso di sensibilizzazione e attenzione alla rivalorizzazione della Valle,

avviato nel 2017 dal progetto Terraviva. Il progetto oggi continua attraverso un suo naturale proseguimento che è SOCIAAALP (Reti SOCIali per Agro Ambienti Alpini) che ha fra i suoi importanti obiettivi anche quello di sostenere la festa di lo Pan Ner e allargarsi in altre zone, come occasione di rivalutazione degli antichi forni e mulini. Il progetto proporrà anche, in autunno corsi per panificatori, per formare nuove figure in grado di fare il pane in questi forni che profumano di pane e di storia.



Aderiscono quest’anno anche i comuni di Macugnaga e Montecrestese.

Macugnaga in Valle Anzasca, accende due dei suoi otto forni. Per le famiglie degli antichi Walser e fino ai primi del 1900 circa, era una consuetudine che si ripeteva ogni anno in autunno dopo la festività dei santi e la commemorazione dei defunti.

Montecrestese mette in mostra sei forni in un viaggio nel tempo che attraversa le sei belle frazioni Pontetto, Burella, Giosio, Altoggio, Lomese e Roledo. Un percorso alla riscoperta dei forni e dei territori. In tutti i paesi sarà possibile gustare e acquistare il pane prodotto e attorno a questo rito sono stati creati dei programmi interessanti e

vari.



ECCO I PROGRAMMI DI OGNI COMUNE



MACUGNAGA

sabato 5 OTTOBRE 2019

la Pro loco di Macugnaga in collaborazione con l’Associazione Culturale

“Il Rosa”,

partecipa alla giornata internazionale d’autunno dedicata al Pane.

Gli “Ofe Mandji” (gli uomini del pane) sforneranno il prezioso e

gustosissimo Pane di Segale (Nero), prima dall’Antico forno del Dorf e

poi dal Forno frazionale di Pecetto di sotto.



ore 10.00

Distribuzione del pane cotto nel forno del Dorf

ore 10.30

Dimostrazione di battitura della segale.

ore 11.00

Laboratorio di panificazione walser riservato ai bambini e ragazzi con

l’assistenza tecnica degli “Ofe Mandji” che sveleranno e spiegheranno i

loro segreti.

ore 13.00

Al Dorf sarà servita una fumante Fonduta di Formaggio d’alpeggio, con

pane nero.

ore 14.00

Distribuzione del pane cotto nel forno frazionale di Pecetto di sotto.

ore 14.10

Dal Dorf, partenza della visita guidata agli storici forni walser.

(costo partecipazione € 5)

Guida Escursionistica Ambientale, Maria Cristina Tomola.

Iscrizioni Ufficio Turistico 0324 65119



MONTECRESTESE

domenica 6 OTTOBRE 2019

Un viaggio nel tempo attraverso i sei forni delle frazioni di Pontetto,

Burella, Giosio, Altoggio, Lomese e Roledo. Organizzato dalla Pro Loco

di Montecrestese in collaborazione con Associazione V.I.T.A di Altoggio,

Associazione Antico Forno Pontetto, Associazione A.C.R Roledo, Gruppo

Festa di Giosio e Gruppo di Lomese e Burella.



Dalle ore 09.00 alle ore 19.00

VISITA ai 6 sei forni del pane (con mezzi propri)

Partenza dalla frazione PONTETTO dal Museo dell’Associazione Antico

Forno.

Un viaggio nel tempo passando da BURELLA e GIOSIO per andare ad

ALTOGGIO scendendo poi a LOMESE per poi terminare a ROLEDO o viceversa.



Durante le visite si potranno degustare e acquistare i prodotti cotti al

forno (pane di segale, pizze e dolci) e del territorio (salumi,

formaggi e miele), con una visita particolare alla frazione Chiesa in

occasione della festa patronale.

Sarà inoltre possibile visitare la Vecchia Latteria Turnaria di Altoggio

e l’Alambicco a Roledo.

Per info: cell. 340.1404438 - www.prolocomontecrestese.it



MONTESCHENO E BORGOMEZZAVALLE

Due giorni organizzati da Aree Protette Ossola in collaborazione con

l’Associazione Asfo Terraviva



sabato 5 OTTOBRE 2019

10 anni del Parco Naturale della Valle Antrona

presso la Dimora storica di CASA VANNI a Viganella

ore 9.30/10.00 Registrazione partecipanti

ore 10/10.30 Saluto autorità

ore 10.30/12.30 Interventi

ore 12.30/13.00 Discussione

ore 13.00/14.30 Degustazione di prodotti e vini locali della Valle

Antrona

ore 15.00 I SUONI DELLA PIETRA:

Performance emozionale con flauti in pietra flautista: Rossano Munaretto



domenica 6 OTTOBRE 2019

ore 8.30/9.00

ACCOGLIENZA e ritrovo a Montescheno, Frazione Sasso

Piazza della Chiesa (possibilità prenotazione rientro a Montescheno con

bus/navetta)

ore 9.00/9.30

VISITA al MULINO Comunitario di Montescheno

ore 10:00

RACCOLTA del PANE DI SEGALE E CRESCENZIN

Sfornato dal Comitato del Forno di Progno

ore 11:00

VISITA guidata del TORCHIO E DEI FORNI DI ZONCA

ore 12:30

Partenza per Viganella, Comune di Borgomezzavalle

Ore 13:30

DEGUSTAZIONE con i prodotti del territorio a cura di Asfo Terraviva

ore 15:30/16.30

VISITA al Forno di RIVERA