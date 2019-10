DOMODOSSOLA - 10-10-2019 - Domenica 20 ottobre

nella sala dell'Unione dei Comuni della val d'Ossola, si terrà il XIV congresso Cai Liguria Piemonte Valle d'Aosta (LPV). L'evento sarà organizzato dalla sezione Cai di Domodossola, che quest'anno festeggia i 150 anni di vita. Saranno presenti i rappresentanti di 82 sezioni con i presidenti regionali ed i consigli regionali Cai (in tutto sono previsti oltre 150 ospiti). L'assemblea sarà chiamata a votare un consigliere centrale, 2 componenti della sezione "Escursionismo", 7 per "Speleologia e tormentiamo" e un componente del collegio regionale dei probiviri. Ad anticipare l'assemblea, sabato sera (ore 21), al santuario del Santissimo Crocifisso al Sacro Monte Calvario, la Cappella musicale del Sacro Monte propone il concerto "Il Convivio Rinascimentale" con la Camerata Strumentale di San Quirico diretta da Manfred Nesti (QUI IL PROGRAMMA).

"Domodossola è la sesta sezione Cai costituita nel lontano 1869 ed ha in passato già ospitato eventi istituzionali del Cai, ma erano 70 anni che questo non accadeva, e poterlo fare in questo anno particolare è per noi motivo di grande orgoglio - spiegano dalla sezione domese -. Per il nostro sodalizio è quindi un evento importante ma con l'occasione vorremmo rappresentare anche l'amore e la passione per la montagna che da sempre contraddistingue tutta la realtà del VCO".