DOMODOSSOLA- 14-10-2019-Si svolgerà domani

alle ore 14,30 alla chiesa della cappuccina il funerale di Giacomo Rossi, 48 anni, molto conosciuto in tutta l'Ossola. Giacomo Rossi, che lavorava per una importante azienda in Lombardia, era fratello di Valerio, che gestisce l'azienda di famiglia Rossi Casa, storica ditta con sede a Villadossola. Giacomo Rossi, vinto da un male incurabile, è stato per anni membro del Comitato Polenta e Sciriuii, e volontario alla Festa della Lucciola. Lascia la moglie Eliana e il figlio Dario, il fratello Valerio e la mamma Gioisa. Il rosario sarà recitato questa sera alle 18,30 alla Cappuccina.