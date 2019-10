SANTA MARIA MAGGIORE - 19-10-2019 - Un po' in ritardo

rispetto al raduno settembrino, ma in tempo per l'accensione dei primi camini, il Tg di Italia Uno "Studio aperto" ha mandato ieri era in onda un servizio sugli spazzacamini e sulla grande festa che ogni anno li celebra in Valle Vigezzo. Tra suggestive immagini, interviste ai protagonisti, storie e un po'storia, l'ampio servizio ha rimarcato come l'antico mestiere oggi sia più vivo che mai, soprattutto nelle vallate dove i camini costruiti come una volta, ancora richiedono una pulizia manuale. Da anni l'annuale raduno dei "ruscà" di mezzo mondo in Valle Vigezzo, richiama l'attenzione dei media internazionali. Quest'anno se n'è occuoato anche il New York Times, mentre in valle sfilavano 1300 "uomini neri" in arrivo da 23 nazioni diverse.