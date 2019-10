VCO - 28-10-2019 - Una chiara presa di posizione

contro il riassetto ospedaliero del VCO previsto dalla Regione Piemonte giunge da Cna- Piemonte Nord (Confederazione nazionale artigianato, piccola e media impresa). “Abbiamo appreso che la Regione Piemonte rinuncia a dare al Verbano Cusio Ossola un ospedale unico che possa offrire ai cittadini una sanità moderna ed efficiente, optando per il ridimensionamento dell’Ospedale Castelli di Verbania e per la costruzione di un nuovo plesso a Domodossola” dichiara il direttore della CNA Piemonte Nord Elio Medina, che chiede: “Siamo sicuri che sia la risposta giusta per dare i servizi necessari, al passo con i tempi e in linea con le esigenze degli utenti? Da cittadini e imprenditori non ne siamo convinti”.

“Si sta perdendo un’occasione per mettere a disposizione dei cittadini del VCO una sanità di qualità – prosegue Medina - che risponda ai reali bisogni per salvaguardare la salute dei cittadini. Come Associazione di categoria degli artigiani e dei piccoli imprenditori sosteniamo la posizione degli operatori sanitari e dei medici di questo territorio, persone che hanno le competenze per esprimere valutazioni al di fuori delle logiche della politica e che dovrebbero essere ascoltate. Siamo convinti che ci siano ancora le condizioni e il tempo per cambiare idea e riportare la scelta sulla struttura unica e baricentrica a servizio degli utenti di tutta la provincia del VCO ”.