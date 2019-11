VCO- 03-11-2019- Il presidente di Atc Piemonte Nord, Giuseppe Genoni, presenterà alla stampa il bilancio di cinque anni di attività dell'ente che si occupa della gestione delle Case popolari delle province di Novara, Vco, Vercelli e Biella. Sarà questa l'occasione per fare il punto sugli interventi edilizi realizzati, su quelli programmati, sulla situazione economica e sull'organizzazione dell'Ente. L'attività del Consiglio di amministrazione si concluderà a metà novembre. La conferenza stampa è programmata martedì 12 novembre, alle ore 15, al primo piano della sede dell'ATC Piemonte Nord in viale Verdi 3 a Novara. Ai giornalisti intervenuti sarà consegnato un ricco dossier con tutti i dati relativi alle manutenzioni, alle morosità, alle segnalazioni degli inquilini e alle riqualificazioni effettuate in tutte le province di riferimento.