ARONA -17-11-2019 - Il sindaco di Arona

e deputato, Alberto Gusmeroli, scriverà alle Regioni Piemonte e Lombardia per sottolineare ancora una volta i gravi disagi subiti dai passeggeri della linea ferroviaria Milano-Domodossola. Annunciando l'iniziativa sui social, il primo cittadino ha sottolineato: "Puntualità al 54% per i treni della Milano-Domodossola ! Parliamo di treni con mille problemi dal sovraffollamento, al riscaldamento d’inverno che non funziona o condizionamento d’estate, pulizia che lascia a desiderare, non parliamo della quantità di soppressioni e ritardi. Dopo l’incontro di settembre ci avevano promesso un deciso cambiamento e con questi dati di puntualità, i nuovi treni li mandano per primi da un'altra parte! Ho scritto a tutti: da Rfi, a Trenord a Trenitalia e lunedì scriverò alle due Regioni ... Non se ne può più di un servizio così scarso. I soldi dei biglietti e degli abbonamenti sono veri e il servizio deve essere qualitativamente degno di un paese civile. Attualmente così non è. Aspettiamo risposte con fatti, non promesse".