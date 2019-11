VCO_ NOVARA- 23-11-2019- Niente pallone nel fine settimana, il Comitato Piemonte Valle d'Aosta, visto il brutto tempo previsto, ha deciso di sospendere tutta l’attività ufficiale, regionale e provinciale, sia di Lega Nazionale Dilettanti che di Settore Giovanile e Scolastico (compresa l’attività di base) in calendario sabato e domenica. La ripresa dei Campionati e Tornei è fissata per Venerdì 29, Sabato 30 Novembre e Domenica 1 Dicembre 2019 con le gare non disputate Sabato 23 e Domenica 24 Novembre 2019.

