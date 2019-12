VCO-13-12-2019- Arpa Piemonte ha emesso un Bollettino di Vigilanza meterologica che allerta circa la possibilità del rischio del verificarsi di fenomeni rilevanti sul territorio dovuti a "vento forte" di Foehn, per le prossime 24 ore: "Il passaggio di un fronte freddo sull'Italia porta condizioni di forte vento fino a domani in montagna, con locali condizioni di foehn anche in pianura tra stasera e domattina".

PER LE PREVISIONI METEO SIMULTANEE DEI PRINCIPALI SITI

CLICCA SUL LOGO: