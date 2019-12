VILLADOSSOLA - 16-12-2019 - Il 35° GP Città di Vittorio Veneto

ha accolto ben 500 atleti nel parco dell’Area Fenderl con un percorso durissimo (circa 80 mt di dislivello a giro) e un forte vento, che è riuscito però nel corso della giornata ad asciugare il fondo parecchio insidioso per via delle piogge cadute in settimana. La gara riservata agli Allievi è stata velocissima e molto combattuta, il villadossolese Marco Betteo (Racing Team Rive Rosse) detentore del titolo 2018 partiva favorito e come da pronostico è scattato subito in testa.

Non si è fatto però sorprendere l’ atleta di origini cagliaritane Eros Cancedda (Sorgente Pradipozzo ASD) che si è messo subito alla ruota dell’ossolano ; 30 minuti di gara con continui sorpassi tra i due atleti che si contendevano il titolo 2019. Arrivo sprint; è più avanti la ruota del sardo con Betteo secondo, chiude il podio l’emiliano Paletti.

Per Marco Betteo la stagione del ciclocross 2019 è alla fine; nel programma dell’atleta villadossolese ci sono ancora le prove di Coppa Italia del 21-22 dicembre a Cremona e gli Italiani assoluti di Schio (VI) per poi concentrarsi sulla preparazione per il campionato mountain bike 2020 che inizierà fine febbraio in riviera Ligure .