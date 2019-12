TORINO- 18-12-2019- Pieno appoggio dal presidente Gruppo Lega Salvini Piemonte Alberto Preioni all’assessore alla Sanità Icardi, intervenuto quest’oggi 18 dicembre in Consiglio regionale: “L’assessore è preparato e capace, e si sta muovendo in un quadro complessissimo di una Sanità che pesa 8 miliardi e mezzo sul bilancio regionale e che con la Giunta Bresso lievitava di 500 milioni all’anno. Mettere i conti a posto è essenziale, perché anche se siamo usciti dal piano di rientro, i conti negli ultimi anni sono di nuovo fuori controllo, per i debiti ereditati dalla gestione Chiamparino,160 milioni di euro nel 2018 e 200 milioni quest’anno. Realizzeremo la Città della Salute di Novara, il Parco della Salute di Torino, e il nuovo ospedale ossolano, interventi che attendono la realizzazione da decenni, causati da una politica non decisionistica, più timorosa del confronto con l’elettorato che interessata alla salute dei suoi cittadini. Il nostro modello di Sanità è un modello convenzionato pubblico/privato. Se guardiamo alle altre regioni, per esempio la sanità lombarda, la migliore d’Europa, è un modello da seguire. Loro sono al 30% di convenzionato pubblico/privato noi al 3%. Una via di mezzo è la regione Veneto che ha il 12%. Aumentando la quota di convenzionato possiamo migliorare il sistema garantendo servizi eccellenti e riducendo i costi”. Così in una nota Alberto Preioni, Presidente del Gruppo Lega Salvini in Consiglio regionale.

Nessun Iframes