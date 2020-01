DOMODOSSOLA - 03-01-2020 - Il gruppo fotografico

La Cinefoto, si avvia in questo 2020 a spegnere 56 candeline, con l'entusiasmo di sempre, proseguiranno anche a gennaio le serate del venerdì con ospiti e proiezioni.

"L’arrivo del nuovo anno è sinonimo di buoni propositi. Oltre a fare un bilancio di quanto fatto nell'anno precedente, dobbiamo porci gli obiettivi per quelli che arriveranno e partire subito mettendo il giusto impegno per raggiungerli.

Le nostre serate sono aperte a tutti, sperando di vedervi numerosi vi aspettiamo presso la nostra sede in Via Paolo Silva 24 a Domodossola", spiegano dal club. Ecco intanto il calendario degli incontri, e la data della convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci.

10 Gennaio 2020

Serata con Giuseppe Maglio

Novara di Sicilia

Omaggio al paese natale del nostro socio fondatore Avv. Nino Offria, e della moglie del nostro socio Giuseppe Maglio. Una serie di filmati su questo paese ricco di tradizioni e di bellissimi scorci. Una serata per ammirare questo comune della città metropolitana di Messina in Sicilia, che fa parte del circuito dei borghi più belli d'Italia.



17 Gennaio 2020

Serata con Antonio Fabbri

Irlanda - Londonderry e la costa nord occidentale

Antonio, ancora una volta, ha dato spazio allo scanner per preparare i suoi lavori e rivivere il passato. Immagini di un viaggio ricco di luci e colori che caratterizzano il fantastico mondo irlandese.

Motocross, che passione ! Autodromo di Maggiora

Il B & W analogico del 1972 ha assunto l’aspetto digitale. L’autore, il quale non ha trascurato il momento competitivo delle manifestazioni riprese, ha prediletto evidenziare gli atleti nella fase di attesa e preparazione alle gare, il loro rapporto con meccanici, tecnici e i familiari e il pubblico che curioso e insistente si impossessa delle situazioni con invadenza.



24 Gennaio 2020

Serata con Mario Calciati

Una interessante zona della Catalogna

Mario ha soggiornato per un breve periodo in questo territorio antico, ricco di tradizioni, storia, cultura, che è stato protetto e ben conservato; l’autore con le sue immagini ci racconta i momenti che ha vissuto a contatto con l’ambiente. Non dimentichiamo il celebre Salvador Dalì che è vissuto e ha lavorato in questo territorio che lo ha accolto con molto entusiasmo e per ricordarlo gli ha dedicato sedi museali molto interessanti.





31 Gennaio 2020

Serata con Stefano Vanetti

I guardiani della luce

Dall'alto dei loro scogli dirigono il passaggio delle navi : sono i fari del nord Europa.

Francia del sud

Viaggio in motocicletta tra gli incredibili colori della Francia del sud : Corsica, Languedoc, Provenza, Calanques di Marsiglia e Gorges du Verdon.

Cornovaglia

Viaggio in motocicletta fino alla fine delle terre.



Mostre ed iniziative

Nell’ambito della collaborazione tra La Cinefoto ed il Formont di Villadossola, comunichiamo che il 14 gennaio sarà di scena il nostro socio Marco D’andrea che, per il ciclo di mostre fotografiche “Click … si mangia !” esporrà “Fauna ossolana”. Inaugurazione martedì 14 gennaio 2020 alle ore 12,30 nel ristorante didattico in via Boldrini, 38 a Villadossola.

I soci che volessero esporre le proprie immagini al Formont di Villadossola per il ciclo di mostre fotografiche “Click … si mangia !“ possono contattare Massimo Stringara per prenotarsi. Ricordiamo che i temi delle mostre dovranno essere: cibo, territorio, tradizioni, esclusivamente del Verbano Cusio Ossola.

Si porta a conoscenza di tutti i signori soci del Gruppo Fotografico Ossolano La Cinefoto che l’Assemblea ordinaria annuale viene convocata in prima convocazione per il giorno 24 gennaio 2020 alle ore 20,00 presso la sede sociale dell’associazione, in Via Paolo Silva 24 a Domodossola, ed in seconda convocazione per il giorno 24 gennaio 2020, alle ore 21,00 stesso luogo per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Relazione del Presidente

2. Esame e approvazione bilancio anno 2018/2019

3. Approvazione dei nuovi programmi