DOMODOSSOLA - 07-01-2020 - Poggiata

da poco in Via Galletti la targa celebrativa del 150° Anniversario della fondazione della Sezione SEO CAI di Domodossola, anche alla Biblioteca Civica “G. Contini” si ricorderà l’importante avvenimento con una serata dedicata alla montagna sabato 11 gennaio 2020, alle ore 21.

Angelo Ponta, giornalista e autore di una serie di pubblicazioni tra le quali il volume Scalare il mondo, la collana Una vita libera uscito con il Corriere della sera e il libro edito recentemente da Solferino “Lassù sulle montagne”, racconterà Walter Bonatti, con l’intervento di Paolo Crosa Lenz, grande conoscitore delle alpi ossolane e figura di spicco dell’editoria locale, coautore del libro “Per le Alpi dell’Ossola” dedicato appunto alla prestigiosa storia della sezione CAI di Domodossola.

“Mi sono vissuto fino in fondo. Libri e sfide di Walter Bonatti” è il titolo scelto per questa serata che racconterà non soltanto le imprese sportive, ma anche i sogni e gli ideali di una personalità straordinaria che travalica i confini dell’alpinismo per assumere un vero e proprio valore letterario.

Partendo dalla fascinazione per i libri di avventura di un bambino che ha saputo poi realizzare da adulto imprese altrettanto strabilianti come quelle di cui leggeva, fino ad arrivare ai suoi libri e ai reportage sulle sue esplorazioni, la serata sarà l’occasione per raccontare la parabola di vita di un uomo veramente capace di viversi fino in fondo, come viene detto nel titolo, continuando ad essere una figura estremamente attuale e ispirante anche per ciascuno di noi.

La Biblioteca Contini è particolarmente lieta di organizzare questa serata perché è un modo per instaurare e consolidare una rete di collaborazioni virtuosa con le varie associazioni e soggetti che rappresentano un riferimento importante per la comunità, come dimostra il CAI con la sua lunga storia,e per legarsi in maniera ancora più stretta con il proprio territorio, che vede nella montagna, non soltanto un accidentale tratto geografico, ma un aspetto imprescindibile e vitale della propria storia e della propria cultura.

Per richiedere ogni ulteriore informazione sulla serata si può contattare direttamente la Biblioteca Contini telefonando al numero 03247242232, via mail scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure seguendo la pagina face book @bibliotecacomodossola (c.s)

(Foto:Wikipedia)