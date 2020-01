CRODO- 09-01-2020- Presepi sull'acqua a Crodo cresce

anche quest'anno, confermandosi un'atrazione turistica di grande importanza per il territorio, con 30.000 visitatori ed importanti ricadute economiche eturistiche per il territorio, vetrine mediatiche su Rai, Mediaset e molte testate nazionali: “Archiviamo con successo la sesta edizione di “Presepi sull’acqua”. Delle migliaia di persone che hanno deciso diammirare le installazioni rimane un ricordo un po' nostalgico – ammette con un pizzico di malinconia PasqualeFolchi, consigliere del Comune di Crodo, che da quest'anno ha assunto il coordinamento di questo ed altrieventi organizzati dall'amministrazione guidata dal Sindaco Ermanno Savoia – Ora il silenzio è tornato aimpossessarsi di strade, sentieri, vicoli, angoli di Crodo e delle frazioni, dove il tempo pare essersi fermato”.I Presepi sull'acqua della sesta edizione hanno realmente lasciato a bocca aperta i numerosissimi visitatori (lestime degli organizzatori - basate sui passaggi all'info point, sulla partecipazione alle escursioni guidate, sulnumero di mappe distribuite e sul numero di bus giunti in Valle Antigorio - parlano di 30.000 persone giunteappositamente in Valle Antigorio). Presepi sull'acqua conferma dunque il suo forte valore turistico in unpanorama nazionale, quello dedicato agli eventi natalizi, sempre più ricco di offerta. L'evento promossodall'amministrazione di Crodo vince per originalità e autenticità. A testimoniare questo successo ci sono inprimis i commenti sulla pagina Facebook dell'evento e sui diari che i curatori avevano predisposto in tutte leinstallazioni, che formano un coro unanime di apprezzamento. Stupiscono le provenienze di alcuni visitatori:non mancavano certo persone provenienti da Piemonte e Lombardia, ma moltissime hanno raggiunto la ValleAntigorio appositamente da Liguria, Lazio, Trentino, Emilia-Romagna, dal sud Italia e dalla Svizzera.“Accompagnando i mille visitatori – un numero da record per questa nuova iniziativa realizzata in collaborazionecon l'Ente Aree Protette Veglia-Devero – che hanno scelto di visitare i nostri presepi approfittando delleescursioni guidate dagli accompagnatori del Parco, mi sono reso conto che moltissime persone nonconoscevano affatto il territorio di Crodo, e molti non conoscevano persino la Val d'Ossola – afferma PasqualeFolchi. Ho toccato con mano la voglia di scoprire usi e abitudini, modi di vivere e di pensare degli abitanti chehanno saputo dare vita agli oltre sessanta Presepi sull'acqua, tutti da fotografare e tutti da ammirare.C’è dunque, nei confronti dei curatori, un sentimento misto di ammirazione, orgoglio e riconoscenza da partedi chi si trova ad amministrare questo Comune: i nostri concittadini hanno dimostrato grande capacità e tenacianel conseguire un risultato al di là di ogni aspettativa. Un grazie sincero va a Laura Lazzaroni, appassionataideatrice dell'evento, e a tutti coloro che hanno consentito questo straordinario successo e un invito fin da ora apensare alla prossima edizione: i nostri Presepi sull'acqua non mancheranno di stupire i visitatori che vorrannotornare e tutti coloro che saranno presenti per la prima volta”. Nelle parole del consigliere Pasquale Folchi – a nome di tutta l'amministrazione crodese e in primis del SindacoSavoia – c'è la soddisfazione di aver creduto e lavorato per un appuntamento ormai fondamentale per la piccolacomunità ossolana. Presepi sull'acqua si conferma anche quale formidabile vetrina per tutto il territorioossolano. Numerose sono state infatti le apparizioni mediatiche delle ultime settimane: articoli sono statipubblicati da Corriere della Sera, La Repubblica, Tgcom24, ANSA, DOVE, in tv sul TG1 e all'interno del magazinedi Studio Aperto. L'appuntamento ora è per dicembre, con la 7a edizione di Presepi sull'acqua".

Fotogallery di Marco Benedetto Cerini