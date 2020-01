DOMODOSSOLA - 11-01-2020 - Continua

il successo internazionale del film “L’apprendistato” (The Young Observant) del regista Davide Maldi, girato all’Istituto Alberghiero Mellerio Rosmini di Domodossola.

Dopo essersi aggiudicato il Premio Speciale della Giuria nella sezione Italiana.doc al 37° Torino Film Festival, approderà il prossimo 6 febbraio al MoMA Doc Fortnight 2020. L’evento organizzato dall’importante Museum of Modern Art di New York, giunto alla diciannovesima edizione, è una prestigiosa e riconosciuta vetrina su eccezionali e innovativi film non-fiction da tutto il mondo.

Collocata dal MoMA per le sue peculiari caratteristiche tra le opere di artisti del calibro di Jacques Tati, Milos Forman e Harold Pinter, la pellicola è il racconto del primo anno di formazione all’arte del servire del giovane Luca e dei suoi compagni di classe presso un prestigioso Istituto alberghiero, attraverso il complesso tessuto di regole e disciplina imposto dal mestiere e dalla vita futura che li aspetta.

Ottima notizia anche per Luca Tufano, il giovane allievo della scuola domese protagonista del film, che è stato recentemente segnalato come Miglior Attore Rivelazione 2019 dalla nota rivista cinematografica Otros Cines Europa. Il film sarà presto al cinema.