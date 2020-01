DOMODOSSOLA - 13-01-2020 - L’Istituto Marconi Galletti Einaudi

promuove la “Settimana della Scienza: incontriamo il futuro!”.

Dal 20 al 24 Gennaio 2020 esperti in vari settori (docenti universitari, ricercatori e autori di testi), attivi in Italia e all’Estero, terranno una articolata serie di conferenze approfondendo temi, oggi alla ribalta dei dibattiti scientifici e politici, quali medicina e radioattività, cambiamenti climatici, microplastiche, microinquinanti, computer quantistici, superconduttori applicati alla vita quotidiana ed applicazioni della scienza ad ambiti insoliti quali lo studio dei beni artistici e dello sport.

L’obiettivo è diffondere una cultura tecnico – scientifica che porti le persone a riflettere sulle implicazioni etiche, ambientali e politiche del progresso.

Le conferenze si terranno nell’Aula Magna dell’Istituto di Via Ceretti, 23 nelle ore antimeridiane per gli studenti degli istituti Superiori domesi e di pomeriggio per il pubblico esterno.

Per maggiori informazioni e il programma dettagliato della settimana consultare il sito http://www.marconigalletti.it o la pagina facebook.com/marconigalletti.it.