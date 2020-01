DOMODOSSOLA- 18-01-2020- Era stato fermato lo scorso 13 gennaio

dalla Polizia di Stato domese a bordo di un treno, un cittadino nigeriano di 26 anni era stato portato in caserma e poi trasferito in carcere a Verbania in esecuzione al Decreto di Fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria. L'uomo, secondo quanto riporta il giornale citynow.it è ritenuto responsabile della rapina e delle lesioni in danno ad una coppia di ragazzi reggini, evento avvenuto lo scorso 18 dicembre 2019. L'episodio sarebbe capitato in località Capannina di Reggio Calabria, dove una coppia di ragazzi aveva subito, durante la notte, una rapina da parte di un soggetto di colore che si era allontanato a bordo di una bicicletta. La coppia era appartata a bordo di un'auto, e l'imputato era stato scoperto accovacciato dietro il veicolo. Quando i due fidanzati gli chiesero conto di cosa stesse facendo estrasse un coltello, chiedendo i loro soldi. Poi aprì la portiera e rubò la borsetta, ferendo ad una mano il giovane proprietario della vettura e scappando a bordo di una bicicletta.