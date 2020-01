DOMODOSSOLA - 21-01-2020 - Nei giorni scorsi

gli agenti Polfer di Domodossola hanno sottoposto a controllo due ventenni italiani, entrambi residenti nel milanese, durante un servizio di scorta su un treno regionale sulla tratta Domodossola - Milano. Dai primi accertamenti sono risultati a carico degli stessi precedenti di polizia e uno dei due ragazzi celava nella tasca del giubbotto un involucro di cellophane con all’interno quattro bustine contenenti complessivamente 3 grammi di sostanza stupefacente.

Il giovane è stato denunciato in stato di libertà per possesso di droga.

Intanto da Torino emergono i risultati dell’attività settimanale del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Piemonte e la Valle D’Aosta. 3666 le persone complessivamente controllate, di cui 1146 stranieri, 143 minori e 863 con precedenti di polizia, 8 indagati, 101 veicoli controllati, 265 pattuglie in stazione e 125 a bordo treno, 308 treni scortati e 12 pattuglie antiborseggio in abiti civili per contrastare i furti in danno dei viaggiatori, 33 servizi lungo linea e 12 di ordine pubblico.