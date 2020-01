DOMODOSSOLA - 25-01-2020 - Si è conclusa

con un bilancio sicuramente positivo la “Settimana della Scienza: Incontriamo il Futuro!” dell’Istituto “Marconi Galletti Einaudi” di Domodossola.

Creare un ponte tra la scienza e i giovani, questa è la sfida che si erano proposti gli insegnanti dell’Istituto Marconi decidendo di organizzare l'iniziativa, nella speranza di rendere più vicino e comprensibile il mondo della ricerca.

Otto esperti, professori e ricercatori provenienti da istituti scientifici italiani e stranieri (INFN, CNR, Politecnico di Losanna, ETH di Zurigo, Università San Raffaele), sono stati invitati a condividere con gli studenti delle nostre scuole e con il pubblico interessato i loro studi.

Come si produce e a cosa serve un radiofarmaco?

Come si fa a scoprire se un’opera d’arte è un falso?

Qual è lo stato di salute dei nostri laghi e quali sono gli effetti su di essi dei cambiamenti climatici?

Si possono usare superconduttori per costruire treni ultra veloci o linee di trasporto della corrente senza dispersioni?

Come la tecnologia può aiutare un atleta a vincere un’olimpiade?

Cosa sono le microplastiche e quali possono essere gli effetti sull’ambiente e sulla nostra salute?

A che punto è lo sviluppo dei computer quantistici?

Cosa sono i microinquinanti e come è possibile difendere l’ambiente dalla loro diffusione?

A questi e a mille altri quesiti hanno risposto i relatori durante la prima edizione della “Settimana della Scienza: Incontriamo il Futuro!” che si è conclusa oggi presso la sede dell’Istituto di Domodossola.

Hanno partecipato all’iniziativa più di 700 alunni, provenienti dai diversi istituti superiori domesi, ed un pubblico esterno di oltre un centinaio di persone.

Con linguaggio chiaro e passione contagiosa, i relatori hanno raccontato il loro lavoro continuo volto ad aggiungere sempre più tasselli al mosaico infinito della conoscenza umana, stimolando la curiosità del pubblico presente.

Obiettivo raggiunto? Il bilancio è positivo: "I ragazzi hanno mostrato un grande interesse per i temi trattati - riferiscono dalla scuola - ed hanno trovato molti spunti ed incoraggiamenti per il loro studio presente e futuro".

Tutte le conferenze sono state videoregistrate caricate sul sito della scuola all’indirizzo https://www.marconi-galletti.it/.