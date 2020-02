VCO - 03-02-2020 - Il forte vento caratterizzerà anche le prossime giornate.



Tutta colpa del contrasto tra un robusto campo di alta pressione presente sul Mediterraneo centro-occidentale, e l’intenso flusso perturbato nord-europeo che innesca intense correnti sulle regioni occidentali, dapprima sulle aree alpine e successivamente sulle zone pedemontane e pianeggianti.

E così, sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. L’avviso prevede dalla notte di domenica 2 febbraio "venti di burrasca dai quadranti occidentali, con raffiche fino a burrasca forte, sulla Valle d’Aosta in estensione, dalle prime ore di domani, lunedì 3 febbraio, al Piemonte, dapprima sui settori alpini e successivamente sul resto della regione, per diffuse condizioni di foehn".

Il bollettino meteorologico dell'Arpa Piemonte parla per la giornata di oggi, lunedì 3 febbraio di venti "tempestosi da nordovest sulle Alpi e forti da ovest sull'Appennino in intensificazione in serata; deboli o moderati occidentali altrove. Rinforzi forti nelle vallate alpine occidentali per condizioni di foehn con interessamento delle pianure adiacenti." Anche nella giornata di domani, martedì la previsione è di venti "molto forti o di burrasca da nordovest in montagna in rotazione da nord nel pomeriggio e moderati o forti da ovest-nordovest altrove. Condizioni di foehn estese a tutta la regione". Mercoledì la situazione sembra placarsi, ma non in Ossola, Arpa prevede infatti venti "forti settentrionali in montagna con raffiche molto forti su Alpi Pennine eLepontine e Appennino; deboli o localmente moderati prevalentemente da nordaltrove. Residui rinforzi di foehn nelle vallate alpine nordoccidentali al primo mattino e in valle Ossola e pianure orientali fino al pomeriggio. Generale attenuazione della ventilazione dal pomeriggio".

In calo anche le temperature, dove lo zero termico, che si attesta oggi sui 2700-2900 metri sulle Alpi occidentali, domani scenderà sino a 1100, per risalire nella giornata di mercoledì sui 2000-2200.