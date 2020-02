DOMODOSSOLA - 06-02-2020 - E’ stato approvato il decreto attuativo

sui benefici fiscali estesi anche alle donazioni in natura oltre che a quelle in denaro.

Una notizia accolta con grande soddisfazione del CST (Centro servizi per il territorio). "Già dal 1° gennaio 2018 era possibile usufruire di detrazioni o deduzioni dal proprio reddito in caso di erogazioni in denaro. L’art 83 del D. Lgs. 117/17 (Codice del Terzo Settore) prevede analoghe agevolazioni alle persone fisiche o giuridiche anche in caso di donazioni in natura ma, per renderle operative, era necessaria l’emanazione di un apposito Decreto. Le modalità sono state finalmente definite col decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28 novembre 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2020. Si tratta di un provvedimento molto atteso che dovrebbe fornire un significativo incentivo all’economia circolare. Il nostro orgoglio e la nostra soddisfazione nascono dal fatto che il CST Novara VCO aveva presentato istanza di sollecito al Ministero competente per ottenerne l’attivazione in tempi brevi, istanza condivisa con la Regione Piemonte e con Confartigianato Piemonte Orientale, che, insieme all’azione di altri importanti enti ed associazioni ha portato a questo prezioso risultato".

"L’occasione di incontro con Confartigianato l’abbiamo avuta grazie al Protocollo Antispreco che ci ha visti impegnati sui territori in una vera e propria campagna culturale al fianco delle Istituzioni – dice Carlo Teruzzi, Presidente del CST Novara e VCO– da qui è nata la sinergia che ci ha portati a consegnare direttamente nelle mani dell’Assessore Chiara Caucino, al termine della presentazione del Report Regionale contro lo spreco alimentare, un documento che chiedeva a gran voce tempi brevi per dare risposte concrete alla lotta allo spreco e l’introduzione di azioni migliorative per la vita della comunità. Non possiamo che accogliere con entusiasmo questa nuova possibilità e presentarla al nostro panorama associativo nei suoi punti di forza come occasione per un ulteriore miglioramento nell’azione sinergica di costruzione di un welfare che sia davvero condiviso".

"Si aprono scenari di ulteriore proficua collaborazione tra Terzo Settore e realtà profit – aggiunge Daniele Giaime, Vice Presidente (foto) - così come la possibilità per i privati cittadini di vedersi realmente coinvolti in processi virtuosi che comportino una ricaduta tangibile sul sociale. Il ruolo giocato dal nostro Centro rafforza l’idea del suo posizionamento come Ente che è capace di farsi mediatore nel dialogo tra soggetti diversi che dalle esperienze locali portano cambiamenti di peso anche a livello macro".

"E’ una grande opportunità di fundraising indiretto per gli Enti del Terzo Settore – commenta Caterina Mandarini, Direttore del CST Novara VCO - oltre che un forte incentivo al riutilizzo e allo smaltimento di beni o merci ancora in possesso di un’utilità economica, da parte di imprese e privati cittadini".