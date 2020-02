PIEVE VERGONTE - 06-02-2020 - Un ordine del giorno

per impegnare l'amministrazione di Pieve Vergonte ad attivarsi perché la Regione acceleri, col riconoscimento della specificità montana del VCO, il trasferimento dei canoni idrici alla Provincia. Lo firmano i consiglieri della minoranza pievese Giovanna Perrini, Davide Sala e Marco Bossi, del gruppo consiliare “Pieve Vergonte Uniti per il futuro”.

La proposta di legge regionale è attualmente in fase di esame in sede referente nella I Commissione permanente e in sede consultiva presso il Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche; i consiglieri di Pieve chiedono pertanto all'amministrazione comunale di "attivarsi presso il Presidente della Regione ed il Presidente del Consiglio Regionale, oltre che verso i singoli Gruppi Consiliari Regionali, per addivenire nel minor tempo possibile all’approvazione del Progetto di Legge n. 59/2019 recante “Riconoscimento della specificità montana della Provincia del Verbano Cusio Ossola e trasferimento dei proventi dei canoni per l'utilizzo del demanio idrico”.

A trasmettere il presente atto di indirizzo, come approvato, al Presidente del Consiglio Regionale e ai Gruppi Consiliari istituiti presso il Consiglio Regionale del Piemonte".