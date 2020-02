DOMODOSSOLA - 07-02-2020 - Si chiama “Addicted”

il programma di iniziative formative e culturali lanciato dall’associazione omegnese “Mastronauta” sul tema scottante della prevenzione delle dipendenze. Si articola in due progetti: un concorso artistico multidisciplinare e un percorso formativo in quattro tappe. Il concorso è riservato a giovani artisti e creativi, le cui opere dovranno stimolare la riflessione sul tema delle nuove dipendenze, in particolare sull’uso improprio di sostanze legali ed illegali, di strumenti tecnologici e del gioco d’azzardo. Musica, fotografia, disegno, pittura, scultura, video, performance; potranno avere tutte queste forme le opere presentate dai concorrenti, suddivisi in due categorie d’età: Teens, 14-19 anni e Young, 20-29 anni. Potranno partecipare sia autori singoli che gruppi. Il bando e la scheda di partecipazione sono disponibili sul sito www.mastronauta.it; le schede di iscrizione dei partecipanti, corredate di un’immagine, una tracciato o un demo della loro opera, dovranno pervenire entro il 30 aprile all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. . La partecipazione è gratuita; le opere selezionate saranno protagoniste di un evento artistico diffuso che si svolgerà ad Omegna in giugno. Gli artisti vincitori per le categorie “Musica”, “Arti visive” e “Arti performative” riceveranno un regalo. Il percorso formativo “Addicted” si sviluppa su quattro incontri che si terranno presso la sede di Mastronauta, in via Lo Strona 8 a Omegna dalle 10,30 alle 16,30 con la possibilità di prenotare il pranzo. Si inizierà sabato 4 aprile con “Addizioni – Sostanze legali e illegali”; sabato 9 maggio si parlerà di “Sempre connessi – Gestione nuove tecnologie”; sabato 30 maggio il tema sarà “Contro le probabilità – Gambling on line”; infine, sabato 27 giugno si parlerà de “Le buone abitudini” in una “Giornata outdoor”. La partecipazione agli incontri è gratuita. Per informazioni e iscrizioni si può telefonare al numero 0323 62895, scrivere un WhatsApp a Martina, 3319109028 o una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. I progetti “Addicted” hanno il sostegno della Regione Piemonte, Direzione Sanità e Welfare, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale e il supporto del Comune di Omegna. Il centro artistico Mastronauta è attivo dal 2001, con sede nell’ex fonderia Faro di Omegna, i cui locali sono a disposizione di chiunque necessiti di un spazio-laboratorio per momenti di creazione e ricerca personale o collettiva. Nel corso degli anni ha organizzato corsi, workshop, esposizioni, residenze per artisti, eventi e rassegne favorendo forme di socialità creativa oltre alla pratica delle discipline artistiche. Già nel 2019 ha messo a disposizione dei giovanissimi del territorio i suoi spazi per suonare, cantare, creare e immaginare un primo evento artistico totalmente organizzato e curato dagli stessi ragazzi: “Credici”, una serata all’insegna dell’arte e dell’espressività con laboratori, esposizioni, gara di freestyle, improvvisazione musicale e molto altro.

Mauro Zuccari