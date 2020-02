VCO - 12-02-2020 - Diverse fila di puntelli

sotto il ponte della ferrovia tra Mergozzo e Cuzzago, nell'alveo del rio Albo, sono pericolosi? Il sindaco di Premosello, Giuseppe Monti ha lanciato l'allarme dalla sua pagina social. "Domanda da profano visto che sono solo un povero geometra di montagna. Ma in caso di alluvione questi puntelli dove finiscono? Ma è ammissibile restringere la sezione idraulica di un corso d'acqua in questo modo? Ma le ferrovie avranno richiesto l'autorizzazione al settore opere pubbliche della regione Piemonte per eseguire un simile intervento in pieno alveo di un corso d'acqua? In caso di alluvione, con la possibilità che i puntelli vengano spazzati via, creando anche una difficoltà al deflusso delle acque del corso d'acqua verrebbe interrotta la linea ferroviaria?" A collocare i puntelli sotto il ponte dove sopra passano i treni della linea Milano-Domodossola-Losanna, è stata RFI per rinforzare il ponte in attesa di lavori di consolidamento che dovrebbero partire tra qualche settimana. Prima che piova, si spera.