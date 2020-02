TORINO-13-02-2020- Incontro in Regione tra il Presidente

Cirio ed i primi cittadini dei comuni interessati dalla prevista chiusura dei distaccamenti della Polstrada, tra essi il sindaco domese Lucio Pizzi è quello di Borgomanero Sergio Bossi: “Ho voluto incontrare in Regione Piemonte i sindaci di Ceva, Borgomanero e Domodossola- commenta il presidente Cirio- i rappresentanti dei sindacati e i consiglieri regionali del territorio perché non accetteremo l’ennesima scelta che penalizza il Piemonte. La Regione è disponibile a fare la sua parte per impedire le chiusure di presidi di sicurezza importanti per il nostro territorio. Andremo a Roma per presentare un progetto al Ministero. Meritiamo di essere ascoltati”.