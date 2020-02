VILLADOSSOLA -15-2-2020 - Il Formont Valli Ossola

organizza un corso serale per l’inserimento nel settore della ristorazione, parzialmente finanziato dalla Regione Piemonte, della durata di 50 ore. Il programma fornisce un insieme di competenze che permettono l'utilizzo delle attrezzature e l’apprendimento delle tecniche per il miglior servizio mirate all’ottimizzazione del rapporto con il cliente.

L’obiettivo del corso è di formare figure capaci di comunicare in modo puntuale sia con la clientela che con gli altri componenti della sala e della cucina per rendere piacevoli i momenti attorno al tavolo.

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di certificazione delle competenze.

Il termine per le iscrizioni è il 31 marzo 2020. (c.s)