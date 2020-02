DOMODOSSOLA -17-02-2020-- "Il buon fine dello spreco"

è il progetto che vede assieme una serie di enti impegnati in azioni concrete finalizzate alla sostenibilità ambientale e al buon uso delle materie prime impiegate per la produzione di beni e prodotti. Domani, martedì 18 in una conferenza stampa in Cappella Mellerio saranno resi noti i dettagli del progetto che coinvolge NovaCoop, Soroptimist, Fondazione Comunitaria del VCO, l'ordine dei Tecnologi Alimentari Piemonte Valle d’Aosta; il parco nazionale Valgrande, il Banco Alimentare, la Sagra della Patata di Montecrestese. Tra gli interventi, quello di Danilo Bortolin, chef del Grand Hotel Majestic di Verbania.