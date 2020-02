CRAVEGGIA - 21-02-2020-- Pannelli solari e luci led,

così l'impianto di risalita della Piana di Vigezzo si prepara ad essere il primo impianto di risalita al mondo illuminato con tecnologia completamente green. La presentazione mercoledì 26 febbraio (ore 16.30) nel corso dell'evento organizzato dalla società di gestione "Vigezzo and friends" che richiamerà in valle esponenti dei media nazionali e internazionali. "Sarà una giornata importante, che metterà la Valle Vigezzo al centro dei riflettori - spiega il sindaco di Craveggia e presidente dell'Unione Montana, Paolo Giovanola -. Saranno presentati anche altri progetti che riguardano la Piana a cura della società di gestione degli impianti, e che non posso anticipare". L'illuminazione della cabinovia che collega Prestinone ai 1700 metri della Piana è un progetto della società Engie Eps, uno spin-off dei Politecnici di Torino e Milano, per sviluppare, nel segno della sostenibilità, fonti di energia rinnovabile e mobilità elettrica. "Possiamo dire che il 26 febbraio poseremo idealmente la prima pietra - prosegue Giovanola - non conosco le tempistiche, ma penso che entro l'anno si completerà. In valle siamo sensibili all'ambiente, l'illuminazione green della cabinovia non solo la renderà fruibile anche nelle ore notturne, ma sarà un richiamo per l'intera valle". Il costo delle opere è di 120mila euro, un "prezzo di lancio - specifica il presidente dell'Unione montana - praticato da Engie proprio per la sua unicità". Il finanziamento è frutto di un accordo dell'Unione montana con la Regione Piemonte che ha finanziato con 800mila euro alcuni interventi, tra cui l'acquisto di un gatto delle nevi e di un cannone spara neve per il centro fondo di Santa Maria Maggiore. L'evento di mercoledì 26 sarà aperto a tutti: dalle 16.30 alle 17 sarà possibile acquistare il biglietto a/r per la cabinovia a 5 euro, che saranno devoluti alla Fondazione Theodora per progetti nei reparti pediatrici. Alle 17 la presentazione del progetto quindi fiaccolata per la Onlus e alle 18 spettacolo pirotecnico.