TORINO- 22-02-2020-- Oggi alle ore 16 a Torino,

presso la Sala operativa regionale della Protezione civile (corso Marche 79), è in programma un punto stampa organizzato dalla Prefettura di Torino e dalla Regione Piemonte per un aggiornamento sulla situazione e sui protocolli di sicurezza messi in atto sul territorio piemontese. Insieme al Prefetto di Torino saranno presenti il Presidente della Regione e l’ Assessore alla Sanità. Parteciperà anche il Sindaco di Torino.