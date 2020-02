VCO - 26-02-2020-- Un successo nazionale,

oltre 450 carrozzine donate, 3400 kg di generi alimentari, 10 borse di studio a scuole, oratori e associazioni. E il bilancio di un anno di attività del Cantante della Solidarietà Salvatore Ranieri, grazie anche alla produzione del progetto di Francesco Sottili e Mariarosaria Della Martora.

Le donazioni (in basso l'elenco) sono arrivate praticamente in tutta Italia per citarne qualcuna, gli ospedali Gaslini di Genova, il Bambino Gesù di Roma, il Niguarda di Milano, il Sandro Pertini di Roma, quelli di Caltanissetta, di Verbania e Domodossola e tanti altri.

Dichiara Ranieri: "A breve si riparte per un altro anno, dal mese di aprile usciremo con il nuovo libro, racconti autobiografici che descrivono il mondo della solidarietà e associazionismo, di casi umani conosciuti durante la mia storia.

Parte del ricavato come ogni mio progetto sarà devoluto all'acquisto di carrozzine e ausili sanitari per ospedali, reparti pediatrici, case di cura, ed associazioni Italiane.

ringraziamo tutte le persone che nel 2019 hanno acquistato il cd Ricomincio da 20 per un totale di 5350 copie vendute, un successo inaspettato.

molti gli impegni in programma per il 2020 spot televisivi su Mediaset e La7, oltre alla presentazione del libro in varie trasmissioni Nazionali, presentazione del nuovo libro in tutta Italia e molte le donazioni in programma.questo grazie agli sponsor la Mediland e la Pellegrini S.p.A".

TUTTE LE DONAZIONI:

Ospedale di Arenzano Liguria

Centro Tumori di Milano Lombardia

Croce Rossa Piedimulera Piemonte

Casa di riposo Caluso Piemonte

Casa di Riposo Baceno Piemonte

Casa di Riposo Stresa Piemonte

Casa di riposo Premosello Piemonte

Casa di riposo Domodossola Piemonte

Casa di Riposo Valle Anzasca Piemonte

Ambulanza Macugnaga Piemonte

Auser Omegna Piemonte

Lotta alla distrofia Omegna Piemonte

Soccorso di Omegna Piemonte

Anffas Domodossola Piemonte

Associazione Baceno Piemonte

Pro loco di Montecrestese Piemonte

Casa di Riposo Baveno Piemonte

Casa di Riposo Stresa Piemonte LILT Milano Lombardia

LILT VCO Piemonte

Ospedale Pediatrico Niguarda di Milano Lombardia

Ospedale Gaslini di Genova Liguria

Ospedale Bambino Gesù di Roma Lazio

Ospedale Sandro Pertini di Roma Lazio

Ospedale di Terni Lazio

Ospedale di Pescara Abruzzo

Ospedale di Verbania Piemonte

Disabili Ponte San Nicolò Veneto

Contributo Piccolo Francesco Marta Villadossola

Mensa dei poveri Milano Lombardia

Generi alimentari Famiglie di Domodossola

Generi alimentari Famiglie di Vogogna

Generi alimentari Famiglie di Pieve Vergonte

Generi Alimentari Famiglie di Piedimulera

Ospedale di Domodossola Piemonte

Ospedale di Biella Piemonte

Ospedale di Caltanissetta Sicilia

Ospedale di Mussomeli Sicilia

Casa di riposo Mirano Veneto

Comune di Giavera Veneto

Casa di riposo Moglia Reggio Emilia

Croce Rossa di Asola Lombardia

Contributo economico ai Dottor Clown Vco Piemonte

Disabili VCO Gravellona Piemonte

Associazione disabili Visp Svizzera

Casa di riposo Asola Lombardia

Casa di riposo Sant’ Andrea Calabria

Aurora Basket Sardegna

Croce Verde Gravellona Toce Piemonte

