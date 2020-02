VCO-29-02-2020- L'agenzia Ansa ha emesso sabato

in tarda mattinata un comunicato in cui spiega che dei 43 i casi di positività al Coronavirus registrati in Piemonte ( di cui uno solo sinora confermato dall'istituto superiore di sanità) due sono stati riscontrati nel Vco. Nessuno è comunque in terapia intensiva. Dall'Asl Vco ancora nessuna conferma ufficiale.

