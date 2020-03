PIEMONTE- 06-03-2020-- Il Comitato Agenzie di Viaggio di Alessandria e Piemonte

con un comunicato stampa si rivolge ai clienti, in questo momento difficile, rivendicando professionalità e competenze: "In questi giorni stiamo avendo molti contatti e ricevendo parecchie richieste di informazioni da parte di consumatori che hanno prenotato sul web il proprio viaggio, di vacanza o di lavoro, ed in questo difficile momento non sanno come gestire le proprie prenotazioni. Rimbalzati da un call center all’altro, in attesa di risposte che non arrivano, con hotel che negano i rimborsi, condizioni poco chiare delle assicurazioni (qualora siano state stipulate) chiedono consulenza a noi professionisti Agenti di Viaggio su come muoversi in questo caos .

Crediamo sia opportuno far comprendere la differenza tra un professionista ed il mondo del web: un agente di viaggio non abbandona il proprio cliente e ha le competenze giuste per assisterlo. L’agente di viaggio è tenuto a farlo anche per legge.

Le Agenzie di Viaggio per esercitare la loro attività devono essere in possesso di una Autorizzazione rilasciata dalle Autorità competenti, devono avere un Direttore Tecnico inserito nell'Albo dei Direttori Tecnici della Provincia o della Regione dove ha sede l'Agenzia, versano ogni anno un deposito cauzionale e sono obbligate a stipulare una Polizza per la Responsabilità civile e professionale, aderiscono ad un Fondo di Garanzia Assicurativo Obbligatorio per far fronte alle eventuali insolvenze, aiutando i clienti in difficoltà.

Un Agente di Viaggio si assume la responsabilità in tutto il processo di prenotazione, consiglia le assicurazioni più opportune per il proprio cliente e lo edotta sulle norme, visti e condizioni legali per il viaggio, tutelando così i diritti del viaggiatore: il suo bene prezioso.

Noi Agenti di Viaggio pensiamo perciò alla tranquillità e serenità delle persone che hanno scelto di affidarsi alla nostra serietà e competenza. In questi giorni stiamo lavorando intensamente per trovare le migliori soluzioni ai mille problemi di queste settimane: assicurazioni, cancellazioni, rimborsi, riprotezioni e, anche, tanti grandi e piccoli consigli.

Non rinunciate ai vostri sogni, prenota con fiducia i tuoi prossimi viaggi, il mondo è bellissimo, a tutelarti ci pensiamo noi".