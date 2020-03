TORINO - 16-03-2020 -- C'è chi sfrutta

il coronavirus per truffare il prossimo. E' l'allerta che giunge dal compartimento della Polizia Postale di Piemonte e Valle d'Aosta che segnala la diffusione di due minacce informatiche che si annidano anche nelle caselle di posta elettronica istituzionali. Il primo malware, spiegano, assume la forma di un allegato in pdf intitolato CoronaVirusSafetyMeasures.pdf. In realtà non è un pdf ma un file eseguibile exe. che appena scaricato avvia il download di contenuti spazzatura.

Il secondo malware ha invece la forma di un documento doc. (che appare sempre come allegato di una email) in cui sono esposte alcune precauzioni per evitare il contagio a firma di una presunta dottoressa Penelope Marchetti dell'OMS. Il consiglio è di non aprire email sospette ed evitare assolutamente di aprire gli allegati, anche se hanno l'apparenza innocua di file pdf o doc.