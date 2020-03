NOVARA - 18-03-2020 -- Il Consiglio di Amministrazione

di Sviluppo Artigiano, il Consorzio di Garanzia Fidi promosso da CNA, ha dato il via libera al rilascio di garanzie a condizioni ampiamente agevolate su un plafond iniziale di 20 milioni di euro di finanziamenti erogati dalle banche.

“L’iniziativa – spiega il direttore CNA Piemonte Nord Elio Medina - potrà coinvolgere tutte le imprese associate a CNA che operano nelle province di Novara, Vercelli e Verbano Cusio Ossola. E’ un aiuto concreto del nostro sistema associativo a tutte quelle imprese micro, piccole e medie che, danneggiate dall’emergenza sanitaria in corso, necessitano di nuova liquidità per contrastare immediate o possibili difficoltà. In alcuni casi, infatti, i problemi si potrebbero manifestare anche nei prossimi mesi a causa, ad esempio della riduzione di fatturato, di mancati incassi e, più in generale, dell’instabilità economica”.

Sviluppo Artigiano offre la possibilità di ottenere una garanzia su finanziamenti da 12 a 36 mesi, da rimborsare ratealmente, erogati dagli istituti di credito con cui collabora. La garanzia può arrivare all’80% in caso di presenza del Fondo di Garanzia per le PMI, a costi commissionali ridotti tra il 40 e il 50% rispetto ai costi standard.

“Mai come in questo momento storico che stiamo vivendo – dichiara il Presidente CNA Piemonte Nord Donato Telesca - è sentita la necessità che tutto il Sistema Paese collabori in un’ottica di convergenza di obiettivi e di sostegno al nostro tessuto economico. Con questa iniziativa ci mettiamo al fianco delle nostre imprese nella lotta all'emergenza”.

La validità dell'iniziativa è fissata al 30 giugno 2020. Il servizio credito CNA Piemonte Nord è operativo per fornire le informazioni sulla misura telefonicamente al n. 0321 33388 o per email all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. . (c.s)