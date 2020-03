PIEMONTE- 18-03-2020-- Il presidente della Regione Piemonte

Alberto Cirio ha scritto al Presidente del Consiglio ed al Ministro degli affari Esteri per sbloccare la situazione per i frontalieri che lavorano in Svizzera, che ha differenti misure di sicurezza ed ha chiuso i valichi minori, come Ponte Ribellasca: "l grave situazione causata dall'epidemia COVID-19 si riflette, in maniera estremamente rilevante, sui tanti cittadini italiani che - quotidianamente - devono varcare il confine per recarsi al lavoro. Per quanto concerne la Regione Piemonte risulta particolarmente complessa la situazione della provincia del Verbano Cusio, Ossola. Sono migliaia, infatti, le persone che devono recarsi nella Confederazione Elvetica e che, ormai, non sanno più come comportarsi, anche a fronte della decisione della stessa Confederazione Elvetica di chiudere alcuni dei valichi di frontiera, ed esempio quello di Ponte Ribellasca, nel territorio del Comune di Re. Il Presidente della Provincia del Vco, a nome dei Sindaci del territorio, il Sindaco della Città di Domodossola e il Sindaco di Santa Maria Maggiore hanno evidenziato le difficoltà di quanto vi ho esposto, chiedendomi di segnalare alla Vostra attenzione uno situazione che vede crescente anche il timore dei cittadini, preoccupati per le differenti misure restrittive intercorrenti fra l'Italia e la Svizzera, ove queste ultime paiono essere più blande. Sono consopevole delle difficoltà che, in questo momento, possono sorgere nell'ovviare una interlocuzione costruttiva con le Autorità dei Paesi viche ed amici, ma è mio dovere raccogliere l'appello degli Amministratori locali e chiedere al Governo di prevedere azioni utili a risolvere la situazione. Confidando nella vostra attenzione, allego alla presente le lettere che mi sorto giunte e - restando inattesa di riscontro - Saluto cordialmente".